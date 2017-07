Beckham: gedachten bij aardige en respectvolle Nouri

De supporters en spelers van Ajax zorgden op vrijdagavond voor een ongelooflijk emotionele bijeenkomst in Geuzenveld bij het huis van de ouders van Abdelhak Nouri. Intussen houdt de kleine middenvelder ook de groten der aarde bezig. Luis Suárez en Sergio Ramos kwamen al met een steunbetuiging en zij worden nu gevolgd door David Beckham.



De oud-voetballer van Manchester United, Real Madrid en LA Galaxy komt met de volgende steunbetuiging: "Toen ik het nieuws rond Appie Nouri hoorde, zorgde dat voor ontzettend veel verdriet bij mij. Ik denk dat ik wel voor alle voetballers mag spreken: we denken momenteel allemaal aan zijn situatie. Hij zo'n getalenteerde speler en mijn vriend heeft me verteld dat hij daarnaast ook zeer aardig en respectvol is. Ik wens zijn familie alle sterkte van de wereld toe in deze moeilijke tijd."