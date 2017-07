BEELDEN: Galatasaray-fans woedend om vertrek Sneijder

Het contract van Wesley Sneijder bij Galatasaray is vrijdag per direct ontbonden. De supporters van de Turkse topclub kunnen zich niet vinden in de beslissing van de clubleiding en laten dat flink blijken ook.



Bij het trainingscomplex van Galatasaray meldden zich vrijdagavond honderden boze fans die hun onvrede uitten jegens het bestuur. Bekijk hieronder enkele beelden!





F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> elative; top:-22px; width:44px;"> F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;">elative; top:-22px; width:44px;">

FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width9.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);">