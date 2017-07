'Arsenal volhardt: 140 miljoen (!) voor nieuwe wereldster'

Arsenal lijkt deze zomer het geweer van schouder te hebben veranderd. Arsène Wenger en The Gunners staan namelijk niet bepaald bekend als 'Big spenders'. Lacazette kwam nu echter al voor een clubrecord van 52 miljoen euro. En daar zouden ze het niet bij willen laten.



Volgens The Sun heeft Arsenal namelijk een bod van 140 miljoen euro neergelegd bij AS Monaco. Uiteraard voor niemand minder dan Kylian Mbappé. Ook met dat andere goudhaantje van de Monegasken, Thomas Lemar, worden The Gunners al een tijdje in verband gebracht.



Arsène Wenger zou volgend het Engelse medium meer dan drie uur hebben samengezeten met Mbappé om hem te overtuigen naar Arsenal te komen. Volgens de Fransman zou dit de juiste stap in zijn carrière zijn. Indien het daadwerkelijk tot een transfer zou komen, is deze 140 miljoen uiteraard een nieuw wereldrecord. Eerder zag Arsenal al twee aanbiedingen geweigerd door de Fransen.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.