Mourinho opent deur voor Zlatan: "Waarom niet?"

Zlatan Ibrahimovic komt mogelijk toch nog in actie voor Manchester United. De Zweedse aanvaller is sinds enkele weken clubloos, maar een terugkeer op Old Trafford is voor manager José Mourinho ondanks de komst van Romelu Lukaku bespreekbaar.



"Het is mogelijk", zei de Portugees vrijdag op een persconferentie. "We willen dat hij eerlijk is. Hij mag eerst herstellen en vervolgens een beslissing nemen over zijn toekomst. Als hij dan bij een andere club wil spelen, dan kan dat. Daarom is er geen nieuw contract getekend."



Mourinho gunt alle partijen de ruimte om de juiste koers te bepalen. "Hij moet voor zichzelf bepalen of hij nog op het allerhoogste niveau wil spelen. Na zo'n zware blessure kan hij makkelijk zeggen dat hij dat niet meer wil, maar zo zit hij niet in elkaar. Hij herstelt bij onze club, dus de deur staat open."



Later dit jaar hoopt de oud-Ajacied weer in actie te komen. "Als hij tot die tijd wil wachten met beslissen of hij nog voor United wil spelen, dan kan dat. Waarom niet? Voor die tijd kan hij waarschijnlijk toch niet spelen."