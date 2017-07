Remko Pasveer is deze oefencampagne overgestapt naar Vitesse. Bij PSV had de sluitpost weinig perspectief op een basisplaats en dus hoopt hij in Arnhem op betere tijden.



De bekerwinnaar is meerdere steunpilaren verloren, maar de goalie is vol vertrouwen. "Ik denk dat we een goede groep hebben", vertelt Pasveer aan De Gelderlander. "Het is een leerzame week. Eerste indruk? Ze willen goed luisteren en iets bereiken. Dat proef je wel. Dat past bij mij."



"Waar ik aan moet wennen? Vooral de namen. Dat is in het begin even lastig. Voor de rest pas ik me makkelijk aan", aldus Pasveer, die in de oefenduels in het ritme wil komen. "Hoe ver ik ben? Ik word steeds fitter. Iedereen bij ons. Het plezier is er gewoon heel erg. Ik heb iedere keer zin om te trainen. Ik sta te popelen om te beginnen."