'De Boer kijkt naast Cillessen ook naar PSV'er'

Frank de Boer zwaait sinds kort de scepter bij Premier League-club Crystal Palace. De Londenaren laten hem ook het transferbeleid op poten zetten en de kans is aannemelijk dat er een Nederlander komt.



Crystal Palace is op zoek naar een nieuwe doelman. FC Barcelona-doelman Jasper Cillessen is een serieuze kandidaat, zo bleek eerder op de dag. De oud-Ajacied geldt als topkandidaat, maar de leiding van de Engelse club heeft nog een Nederlander op de shortlist gezet. Op plek twee volgens The Daily Mail: PSV'er Jeroen Zoet.



Zoet is al enkele seizoenen de onomstreden nummer één van PSV. De Eindhovenaren hebben een tegenvallend jaar achter de rug, maar qua tegendoelpunten werd een redelijke prestatie geleverd. De goalie heeft zich op die wijze dus in de kijker gespeeld.



Eerder werden clubs als Atlético Madrid en Napoli al genoemd. Echt concreet zou dat niet zijn geworden.