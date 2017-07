Het Engelse Reading is net zoals een jaar geleden neergestreken in Nederland ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. Na de misgelopen promotie naar de Premier League kijkt ook Joey van den Berg uit naar dit avontuur.



"Ik vind vooral de beleving om het voetbal heen mooi", vertelt de middenvelder aan FOX Sports. "Alles draait om voetbal, het is echt een cultuur, dat merk je ook aan de stadions waarin je speelt. In Nederland is eigenlijk alleen Go Ahead Eagles nog ├ęcht in een binnenwijk. Dat heb je in Engeland superveel. Dat vind ik mooi om mee te maken."



Van den Berg treft bij Reading en aantal landgenoten, met manager Jaap Stam als bekendste naam. "Er moeten niet heel veel meer bij komen, dan kan het alleen maar fout gaan", lacht de oud-speler van onder meer sc Heerenveen, die blij is met dit trainingskamp. "Het is ook altijd wel even lekker om terug in Nederland te zijn."