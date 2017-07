Officieel: opmerkelijk avontuur voor Meulensteen

René Meulensteen mag een nieuw hoofdstuk toevoegen aan zijn trainersloopbaan. De 53-jarige Nederlander gaat aan de slag in de Indian Super League, bij Kerala Blasters FC om precies te zijn.



Zijn nieuwe broodheer maakte de samenwerking bekend via een video op sociale media. Daarin kijkt de club terug op zijn eerdere avonturen in het trainersvak, waarbij met name Manchester United natuurlijk opvalt. Bij de Engelse grootmacht was Meulensteen jarenlang succesvol de rechterhand van Sir Alex Ferguson.



Meulensteen was ook actief bij clubs als Bröndby IF, Anzhi Makhachkala en Fulham. Het meest recentelijk werkte hij in Israël bij Maccabi Haifa, maar begin dit jaar werden tegenvallende resultaten hem daar fataal.





Blasters family is extremely proud to wish a warm welcome to Rene Meulensteen as the Head Coach! #KBFC #TheGameStartsNow #United4Blasters pic.twitter.com/5NHO4lwf9h — Kerala Blasters FC (@KeralaBlasters) 14 juli 2017