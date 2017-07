Vertrouwen in De Jong: "Hij moet daartoe in staat zijn"

PSV-aanvaller Luuk de Jong beleefde een tegenvallend seizoen en ook de start van zijn voorbereiding is moeizaam te noemen. Toch heeft clubwatcher Marco Timmer wel vertrouwen in de kopsterke spits.



"Luuk de Jong heeft echt kwaliteiten", vertelt de journalist van weekblad Voetbal International, die een 'brede lach' constateerde tijdens het trainingskamp op Zwitserse bodem. "Hij maakt een goede indruk, als aanspeelpunt in de partijspellen. Daar gaat PSV dit zou echt wel weer van profiteren."



Timmer vindt dat zijn moeizame seizoen niet alleen persoonlijk falen betrof. "Afgelopen seizoen had hij ook weinig ondersteuning." Dat moet nu veranderen, zeker na de comeback van J├╝rgen Locadia. De clubwatcher heeft er wel vertrouwen in: "Hij moet in staat zijn zich te revancheren."