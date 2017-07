Henk Fraser leidde Vitesse naar een plek in de subtop én de bekerwinst, maar het Europese avontuur gaat de club met een gerenoveerde ploeg tegemoet. De Vitesse-trainer is op dit moment best tevreden.



"Ik moet zeggen er is wel wat kwaliteit weg, maar ook weer wat bijgekomen. Het zijn wel wat andere types, maar qua kwaliteit ontlopen ze elkaar weinig", zo laat Fraser weten aan Omroep Gelderland. "Natuurlijk moeten we opnieuw beginnen. Dat zie je alleen al als je kijkt naar de basisspelers van vorig jaar die nu vertrokken zijn."



Fraser somt op: "Van Wolfswinkel met zijn goals, Baker met zijn vrije trappen, Nakamba met zijn vechtlust en ook Miazga was belangrijk. Ze hadden allemaal hun invloed op Vitesse, dat is weg." Toch klaagt de trainer niet. "Ik mag nog niet te vroeg juichen, maar deze spelers kunnen minstens net zo veel waarde hebben."



De oefenmeester wil zich pas uitspreken als de groep rond is. "Maar in mijn ogen moet er nog wel wat bij. Dan moet je inderdaad denken aan een spits en een verdediger."