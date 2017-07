Bryan Linssen is vroeg in het seizoen overgestapt van FC Groningen naar Vitesse. De buitenspeler heeft in Arnhem een nieuwe uitdaging gevonden.



"Nieuwe teamgenoten, nieuwe trainer, nieuwe omgeving: heerlijk. Ik heb echt het idee dat ik me weer moet bewijzen en dat heb ik soms nodig", legt Linssen uit aan Voetbal International. "Als ik te lang op dezelfde plek blijf, mis ik uitdaging. Dan moet de motivatie van binnen komen en dat is lastig. Om de zoveel jaar heb ik een nieuwe prikkel nodig."



Linssen maakte afgelopen seizoen tien doelpunten, een verbetering ten opzichte van een jaar eerder. "Mijn eerste jaar was moeizaam, maar ik ben altijd honderd procent blijven geven en kon door de voordeur vertrekken. Supporters en clubmedewerkers gunden mij deze transfer. Ik heb altijd kleine stapjes gezet in mijn loopbaan. Dit is de volgende."