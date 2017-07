Sinkgraven opnieuw geblesseerd, aantal weer terug

Ajax-trainer Marcel Keizer kan de komende weken geen beroep doen op Daley Sinkgraven. De linksback annex middenvelder staat door een nieuwe knieblessure opnieuw buitenspel.



"Daley heeft weer last van zijn knie, wat hij vorig jaar ook had. Dat is niet helemaal goed", zo laat de oefenmeester weten aan Ajax TV. "Daar moet naar gekeken worden. Dat kan wel langer dan een week of twee gaan duren."



Davinson Sánchez traint inmiddels weer en ook Benjamin van Leer staat weer op het veld. Zelfs Amin Younes is er alweer bij, in verband met de situatie rond Abdelhak Nouri. "Amin heeft van de week gebeld en gezegd dat hij terug wilde komen."



"We begrijpen dat hij rust moet hebben, maar hij vond dat hij in deze tijd geen vakantie kon vieren. Amin is een vrolijke jongen in de groep. Uiteraard is hij dat nu niet, maar hij is wel basisspeler geweest de laatste jaren en hij is een echte prof met een Ajax-hart. Wij willen iedereen erbij hebben", aldus Keizer.