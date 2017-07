Cocu: "Daar moeten we dan wel de selectie voor hebben"

Nieuwkomer Derrick Luckassen is ingestroomd bij het trainingskamp in Zwitserland, maar compleet is PSV nog niet. Ook trainer Phillip Cocu weet dat er nog werk aan de winkel is op de transfermarkt.



"Het hoort erbij in de voorbereiding", stelt Cocu tegenover Voetbal International als de geruchtenstroom ter sprake komt. "Het is ook logisch dat ernaar wordt gevraagd, want we kunnen nog wel wat versterkingen gebruiken. Vooral op het middenveld en achterin is het nog wat dun als je naar het totaalplaatje kijkt."



Cocu vervolgt: "Als het op Europees niveau gaat zoals we willen, krijgen we een heel druk schema en daar moeten we dan wel de selectie voor hebben." Daarom is men ook al druk bezig. "De trainingen zijn inderdaad wat zwaarder, omdat we er direct moeten staan in de Europa League."