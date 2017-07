Veltman: "Je ziet grote verslagenheid binnen de groep"

Ajax werd vrijdagmiddag tijdens de loting voor de derde voorronde van de UEFA Champions League gekoppeld aan het Franse OGC Nice. Aanvoerder Joël Veltman zit echter met zijn hoofd bij Abdelhak Nouri, bij wie ernstige hersenschade is geconstateerd.



"Nice is een vrij sterke ploeg, zeker vorig seizoen hebben ze het goed gedaan. Iedereen kent Nice natuurlijk van Mario Balotelli, maar niet alleen door Balotelli zijn ze volgens mij derde geworden in de Ligue 1", vertelt de Oranje-international op de clubwebsite.



De kersverse aanvoerder kan maar moeilijk bevatten wat er de afgelopen dagen allemaal is gebeurd. "Ik heb er geen woorden voor. Je ziet ook grote verslagenheid binnen de groep en iedereen is erg verdrietig. Dat zoiets zo'n mooie jongen kan gebeuren is vreselijk. We moeten elkaar helpen en elkaar troosten, er voor elkaar zijn. De familie steun geven, dat is het enige wat we kunnen doen", aldus Veltman.