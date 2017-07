De Boer heeft meer tijd: "In twee weken is belachelijk"

Ook bij Crystal Palace is Orlando Trustfull de assistent van Frank de Boer. Hij is blij dat ze in Londen ruim de tijd hebben om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Bij Internazionale was dat niet het geval.



"Als je iets nieuw wilt doen, moet je er vanaf dag 1 bij zijn en niet als de jongens al begonnen zijn", zegt Trustfull in gesprek met het clubkanaal van Palace. "Iets in een maand bewerkstelligen is moeilijk, in twee weken is belachelijk. We zijn nu goed begonnen."



De samenwerking met De Boer bevalt al een tijdje prima. "We kennen elkaar van jongs af aan. We werkten samen met elkaar in de jeugdopleiding van Ajax. Daar hebben we ideeën over voetbal uitgewisseld. We hadden toen het gevoel dat we goed samen zouden werken. De laatste drie jaar werk ik nauw met hem samen."