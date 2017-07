Bosz in onzekerheid: 'Ajax zei ook dat hij zou blijven'

Het zijn onzekere tijden voor Borussia Dortmund-trainer Peter Bosz. De oefenmeester, die Ajax deze zomer verliet voor een avontuur bij de Duitse topclub, weet nog altijd niet zeker of hij komend seizoen wel over sterspeler Pierre-Emerick Aubameyang kan beschikken.



"Het is een geweldige speler", zegt Bosz tegen BILD. "Ik wil natuurlijk dat hij blijft, maar als ik eerlijk ben kan ik dat nu niet zeggen. We praten elke dag met hem. Ik praat iedere dag met Michael Zorc (technisch directeur, red.). In het voetbal kan alles heel snel gaan."



Bosz haalt een situatie bij Ajax aan, waar Arek Milik bij betrokken was. De Poolse spits verliet Amsterdam voor Napoli. "Vorig jaar zei Ajax dat hij zou blijven, het volgende moment was hij weg. Het duurt nog even tot het eind augustus is. Tot die tijd is er een hoop speculatie en gaat er nog veel gebeuren."