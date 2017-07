UEFA komt tijdens CL-loting met fraai statement over Nouri

Ajax neemt het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Nice, maar voorafgaand aan de loting kwam de UEFA met een fraai statement over Abdelhak Nouri.



UEFA-directeur Giorgio Marchetti had de leiding bij de loting voor de voorronde van het miljardenbal. De Italiaan nam voor de start van de loting echter een moment om zijn steun uit te spreken aan Nouri.



"Omdat Ajax ook betrokken is bij deze loting wil ik graag onze compassie betuigen met Abdelhak Nouri. We zijn allemaal met jou, mijn vriend. We wensen jou, je familie en Ajax alle kracht", zei hij volgens Voetbal International.



Niet veel later werden de Amsterdammers dus aan de Franse ploeg OGC Nice gekoppeld.