Ajax-middenvelder hard op weg naar de uitgang

Ajax-middenvelder Markus Bay is hard op weg naar de uitgang in Amsterdam. De twintigjarige Deen gaat de komende tijd namelijk stage lopen bij Viborg FF. Bij de club uit zijn geboorteland hoopt de middenvelder een contract te verdienen en daarmee weer in aanmerking te komen voor meer speeltijd.



Dat melden diverse Deense media, waaronder Ekstra Bladet. In gesprek met datzelfde medium zei hij eerder al: "Ik wil elke week voetballen, dat mis ik. Ik wil een belangrijke speler zijn voor het team. Dus nu ben ik bereid om op zoek te gaan naar een andere club. Misschien wel in Denemarken."





Young Ajax midfielder Markus Bay trains with Superliga club Viborg FF. Bay recently said he wants to leave Ajax to get reg. playing time. — Danish Football News (@DanishFooty) 14 juli 2017