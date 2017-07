LIVE: Ajax loot OGC Nice in voorronde Champions League

Waar O.Lyon vermoedelijk Ajax onderschatte (door hun succes tegen AZ) zal Nice die fout niet maken.

Lyon werd 2/3 van de tijd weggespeeld, weet niet of dat met onderschatting te maken had.. Denk dat Nice een beetje alla AZ of Twente zo hoog is geeindigd.. Een paar goede spelers, maar verder geen topteam ofzo.. Zal niet makkelijk worden, maar over het algemeen moet je dit gewoon winnen.. Alleen is het natuurlijk wel afwachten hoe de spelers ervoor staan mbt Nouri..