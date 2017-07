Alves: mocht geen muziek opzetten bij Juventus

De Braziliaanse international Dani Alves stond in het afgelopen seizoen onder contract bij het Italiaanse Juventus, maar na de zomer gaat hij voor het Franse Paris Saint-Germain voetballen. De back is blij om in Parijs te zijn, want in Italië kreeg hij te maken met allemaal vervelende regels.



In gesprek met L'Équipe vertelt Alves: "In het begin had ik veel problemen bij Juventus, omdat ze me niet begrepen, zowel binnen als buiten het veld. Het heeft wat tijd gekost om onze gedachtes op één lijn te krijgen en toen dat gebeurde, kwamen ook de resultaten. Of ik frustraties had? Ik zal een voorbeeld geven. In de kleedkamer mochten we geen muziek opzetten. Maar ik kan niet leven zonder muziek, zonder dansen ..."



De Braziliaan gaat verder: "Ik ben geen gek die alle regels wil veranderen, en iedereen heeft zijn eigen manier om zich op te laden voor een wedstrijd. Ik wil dat de sfeer amicaal én collegiaal is. Ik dacht continu aan het collectief. Ik werd echter met argwaan bekeken. Beetje bij beetje werd het beter en de tweede seizoenshelft was het gewoon goed. Het leven heeft een beetje gekheid nodig, zolang je maar aan je principes vasthoudt. Maar in de basis ben ik erg begripvol. Ik ben een spontaan persoon, maar ik zal nooit anderen pijn doen of lastig vallen."