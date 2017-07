'Transfer van 60 miljoen voor oud-speler Roda'

Het kan verkeren in een voetballoopbaan. De Portugese middenvelder Danilo speelde een seizoen op huurbasis voor Roda JC in Kerkrade, maar vertrekt nu mogelijk voor 60 miljoen euro van zijn werkgever FC Porto naar het steenrijke Paris Saint-Germain. Daar moet hij vermoedelijk Marco Verratti vervangen.



De Portugese media schrijven op vrijdagmorgen dat Paris Saint-Germain toenadering heeft gezocht tot de beleidsbepalers van Porto. De Fransen willen middenvelder Danilo naar de Ligue 1 halen en hebben te horen gekregen dat ze 60 miljoen euro moeten betalen. Dit is echter niet zo'n heel groot probleem voor de Parijzenaars, die geld als water hebben.



Het is algemeen bekend dat FC Barcelona zeer geïnteresseerd is in een samenwerking met de Italiaanse middenvelder Marco Verratti van Paris Saint-Germain. Tot nog toe hebben we alleen maar kunnen lezen dat de international van Italië niet te koop zou zijn, maar het is dus mogelijk dat de Fransen zich toch indekken tegen een vertrek van de controleur. Zelf wil Verratti erg graag naar het Camp Nou-stadion transfereren.