Champions League: Ajax kan deze teams loten

Bij Ajax is op dit moment helemaal niemand bezig met de Champions League, maar toch zal er op vrijdagmiddag geloot gaan worden. De Amsterdammers dienen, hoe onwerkelijk ook, binnenkort al uit te komen in de voorrondes van het miljoenenbal, om een ticket voor het uiteindelijke toernooi te verdienen.



Voetbal International zet op een rijtje: "Ajax heeft een beschermde status en stuit op FC FCSB (het voormalige Steaua Boekarest), Young Boys, Olympique Nice, Istanbul Basaksehir of AEK Athene. Bij Istanbul Basaksehir staat sinds kort Eljero Elia onder contract, die afgelopen seizoen landskampioen werd met Feyenoord. De heenwedstrijden worden gespeeld op 25 of 26 juli. Een week later zijn de returns."



Gaat Ajax door, dan volgt er nog een voorronde alvorens de Amsterdam zich daadwerkelijk verzekerd weten van Champions League-voetbal. "Ook in de vierde en laatste kwalificatieronde is Ajax geplaatst. Als alle favorieten in de derde voorronde (op basis van hun coëfficiënt) triomferen, worden de hoofdstedelingen in de laatste fase gekoppeld aan Viktoria Plzen, CSKA Moskou, Club Brugge, Sporting Lissabon of Bundesliga-revelatie 1899 Hoffenheim."