Isimat: het was even heel stil aan tafel

De voetballers van PSV hebben geschokt gereageerd op het nieuws rond Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri. De selectie van de Eindhovenaren kwam al met een eerbetoon middels een foto en verdediger Nicolas Isimat-Mirin vertelt dat de sfeer op De Herdgang sinds donderdagmiddag ontzettend bedrukt is.



Tegen het Eindhovens Dagblad zegt hij: "Verschrikkelijk. De trainer (Phillip Cocu, red.) heeft er kort met ons over gesproken. We hoorden het nieuws vlak voordat we gingen eten en het was even heel stil aan tafel. Daarbij valt alles in het niet. Ik wens hem en zijn familie alle kracht."



Technisch directeur Marcel Brands vult aan: "Wij zijn met onze gedachten bij hem en zijn naasten en onze collega's van Ajax. Dit is een nachtmerrie voor alle betrokkenen."





Great gestures from PSV and AZ for Abdelhak Nouri #StayStrongAppie đŸ˜ąâ€ pic.twitter.com/W4jUYzQu8c — Lfc (@singh_711) July 13, 2017