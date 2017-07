'Bonucci zorgt voor ongelóóflijk pikante transfer'

De Italiaan Leonardo Bonucci behoort toch wel tot de allerbeste centrumverdedigers ter wereld. Lang verdedigde de international van Italië de clubkleuren van Juventus, maar daar komt nu verandering in. Volgens de Italiaanse media vertrekt Bonucci daadwerkelijk naar AC Milan voor een bedrag van ongeveer 40 miljoen euro.



Een jaar geleden werd de stopper al gelinkt aan een transfer, maar toen was vooral Manchester City serieus met hem bezig. Het kwam echter niet van een akkoord, omdat Juventus hem gewoonweg niet wilde laten gaan. In het afgelopen seizoen heeft Bonucci wat amok gemaakt in de kleedkamer van De Oude Dame en daarom zou hij nu wel mogen vertrekken uit Turijn.



Volgens diverse Italiaanse media, waaronder bijvoorbeeld La Gazzetta dello Sport, vertrekt Bonucci daadwerkelijk naar Milan. De Rossoneri zijn onlangs natuurlijk overgenomen door vermogende Chinezen en hebben dus behoorlijk wat te besteden. Juventus zou ongeveer 40 miljoen euro aan Bonucci verdienen, waar de verdediger zelf 6,5 miljoen tot 7,5 miljoen euro op jaarbasis op gaat strijken in het San Siro-stadion.