'Zidane is fan en wil opvallende speler per se hebben'

Het ligt alleszins in de lijn der verwachtingen dat de Braziliaanse back Danilo binnen afzienbare tijd naar Chelsea vertrekt. Naar verluidt willen de Blues ongeveer 35 miljoen euro betalen voor deze verdediger en dat vindt Real Madrid wel genoeg. Vervolgens kijkt coach Zinedine Zidane naar de Rode Duivels.



Volgens de krant Marca is de legendarische Fransman namelijk een groot fan van de kwaliteiten van een Belg. Achter de schermen in het Estadio Santiago Bernabéu zou hij aangegeven hebben dat de Belgische verdediger Thomas Meunier naar de Spaanse hoofdstad moet komen. De back deed het in het afgelopen seizoen erg goed bij Paris Saint-Germain, in zijn debuutjaar.



Zidane zou zelfs tegen voorzitter Florentino Pérez gezegd hebben dat hij Meunier maar moet ophalen uit het Parc des Princes in Parijs. Het is nog niet bekend of dat ook daadwerkelijk mogelijk is. Zoals we weten hoeft Paris Saint-Germain het voor het geld niet te doen. De Fransen houden bijvoorbeeld ook vast aan middenvelder Marco Verratti, die eventueel naar FC Barcelona zou kunnen.