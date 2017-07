'PSV rondt transfer vrijdag of in het weekend af'

PSV kwam al op de proppen met de Mexicaanse vleugelspits Hirving Lozano als aanwinst en daar komt er zeer binnenkort eentje bij. Volgens het medium De Telegraaf zijn de Eindhovenaren er namelijk zo goed als uit met de Premier League-topclub Chelsea: Marco van Ginkel gaat een jaartje op huurbasis in het Philips Stadion spelen.



Aanvankelijk wilde PSV Van Ginkel definitief overnemen van de Londenaren, maar dit bleek geen mogelijkheid te zijn. Vervolgens deed men op Stamford Bridge nogal rustig aan in de onderhandelingen over de overstap van de Nederlander, maar klaarblijkelijk hebben de diverse partijen een doorbraak gevonden. De zaakwaarnemer van Van Ginkel, Karel Jansen, verwacht op vrijdag of in het weekend met witte rook te kunnen komen.



De middenvelder werd al twee keer eerder met succes aan PSV verhuurd. Eigenlijk wilde technisch manager Marcel Brands dit keer definitief met Van Ginkel aan de slag gaan, maar klaarblijkelijk was de Oranje-kandidaat gewoonweg een te dure optie voor de nummer drie van de Eredivisie van het afgelopen seizoen. Nu wordt hij dus weer gehuurd.