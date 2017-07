Sombere Emanuelson: "Het moest zijn jaar worden"

Debuteren voor je nieuwe club is meestal een mooie gebeurtenis, maar Urby Emanuelson zal zijn eerste optreden bij FC Utrecht anders hebben voorgesteld. Zijn ploeg speelde met 0-0 gelijk tegen het Maltese Valletta FC en zelf was de oud-Ajacied in zijn hoofd bezig met Abdelhak Nouri.



Op de wedstrijddag kwam het dramatische nieuws naar buiten: Nouri is getroffen door ernstig en blijvende hersenschade. Emanuelson kent hem nog van een aantal trainingen bij Ajax. "Hij is ook een van de jongen die gelijk naar mij toe stapte en veel vragen stelde", vertelt de voetballer aan FOX Sports.



"Hij is heel leergierig. Hij wilde graag naar het eerste elftal van Ajax", aldus Emanuelson. "Ik wil er niet zoveel over praten, want daar word je verdrietig van. Het moest zijn jaar gaan worden. Als je dit soort dingen meekrijgt vanuit Nederland is dat heel vervelend en heel erg moeilijk."





šŸ™šŸ» | @Urby28 Emanuelson: "Ik heb het er heel erg moeilijk mee. Het voelde alsof het zijn jaar moest gaan worden." #StayStrongAppie #Nouri pic.twitter.com/x8rp33fI1O — FOX Sports (@FOXSportsnl) 13 juli 2017