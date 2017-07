De Jong moet vrezen: "Zij gaan op zijn positie loeren"

Luuk de Jong had een grote rol in de twee opeenvolgende kampioenschappen van PSV. De spits had afgelopen seizoen op een 'hattrick' gehoopt, maar juist hij was één van de voornaamste voorbeelden van de riante terugval.



De Jong beleefde een teleurstellend jaar met weinig doelpunten en zelfs een aantal duels op de bank. Dit seizoen gaat dus extra belangrijk worden, maar PSV-watcher Paul Post van Omroep Brabant heeft bedenkingen. "Het is nog maar de vraag hoe het met zijn positie gaat."



"Hij moet gaan scoren en zijn oude vorm moet weer terugkomen, daar is deze voorbereiding uitstekend voor. Tot nu toe heeft hij zich nog niet zo bewezen", concludeert Post. "Sam Lammers en Jürgen Locadia gaan op zijn positie loeren."



Er dreigt meer gevaar: "En ik denk dat het ook niet vanzelfsprekend is dat hij aanvoerder is. Dan lijkt Jeroen Zoet, mits hij blijft, de aangewezen persoon om aanvoerder te worden."