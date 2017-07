Utrechters denken aan Nouri: "Met tranen in mijn ogen"

FC Utrecht is in de voorronde Europa League-wedstrijd tegen Valletta FC blijven steken op een doelpuntloos gelijkspel. Het moeizame heenduel werd na afloop besproken, maar de situatie van Abdelhak Nouri kwam natuurlijk ook ter sprake.



"Dit is het perfecte resultaat door alles dat vandaag is gebeurd met Appie Nouri", zo vertelde Zakaria Labyad op Malta aan Voetbal International. "Dit gun je niemand en dat zeg ik met tranen in mijn ogen. Ik ben trots op het team en vooral op Yassin Ayoub, die hem wekelijks zag."



Bilal Ould-Chikh speelde als jeugdinternational verschillende keren samen met Nouri en was dus ook aangeslagen. "Ik wil mijn steun uitspreken aan iedereen die ermee zit, en vooral zijn familie. Toen de supporters in de 34ste minuut voor Nouri zongen, stond ik met tranen in mijn ogen."