Sprankje hoop: "De kans is wel klein, maar niet nul"

Er is toch een sprankje hoop rond Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri. De kans op herstel is door ernstige hersenschade nihil genoemd, maar klinisch neuropsycholoog Henk Eilander wil niet alleen het doemscenario voorspiegelen.



"Ik weet niet wat er exact gebeurd is. Hij heeft een hartritmestoornis gehad en ook een hartstilstand. Anders ga je niet reanimeren", vertelt Eilander aan RTL Summer Night. "Dan gaat er geen bloed door het lichaam en dus ook niet naar het brein. Dat brein kan kort zonder zuurstof."



De neuropsycholoog vervolgt: "Op het moment dat dat stopt, gaan de hersencellen heel snel dood. Dat gebeurt binnen een aantal minuten. Meestal is dat binnen vier tot vijf minuten, maar onder slechte omstandigheden kan het nog eerder gebeuren. Bijvoorbeeld als iemand het warm heeft."



Eilander noemt zuurstofgebrek 'de slechtste manier' bij hersenschade. "Het is niet uitgesloten dat iemand enig herstel kan door maken. Daarvoor moet je wel intensief behandelen. De kans is wel klein, maar niet nul. Een volledig herstel is uitgesloten, maar de kans op enig herstel is zeker aanwezig."