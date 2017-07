Suárez treurt om Nouri: "Het spijt me verschrikkelijk"

FC Barcelona-aanvaller Luis Suárez is net zoals velen geschrokken van het nieuws rond Abdelhak Nouri. De middenvelder van Ajax is getroffen door ernstige hersenschade.



Recentelijk dook er een schitterende foto op van een piepjonge Nouri in de Amsterdam ArenA, met Klaas-Jan Huntelaar en de Uruguayaan aan zijn zijde. Suárez plaatste deze foto donderdag in combinatie met de volgende tekst: "Het spijt me verschrikkelijk wat er is gebeurd met Appie, we zijn in gedachten bij je."



Nouri werd afgelopen weekeinde getroffen door hartritmestoornissen. Op het veld werd de Ajacied gereanimeerd, maar nu blijkt hij ernstige hersenschade te hebben overgehouden. De kans op herstel is als nihil beschreven.





Very sorry because of what happened with Appie, we are with you. STAY STRONG 💪💪 #staystrongappie @AFCAjax pic.twitter.com/iGoSEQJ6uz — Luis Suarez (@LuisSuarez9) 13 juli 2017