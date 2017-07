Groenendijk emotioneel: "Ik ben er stuk van"

De rivaliteitsgevoelens in de voetballerij zijn enorm, maar het leed van Abdelhak Nouri bewijst dat tegenslag ook andere gevoelens losmaakt. Ook bij ADO Den Haag is de klap hard aangekomen.



"Dit soort berichten raken mij altijd maar deze is als een mokerslag binnengekomen", sombert trainer Alfons Groenendijk op de clubwebsite. "Ik ken dat ventje al jaren. Ik heb hem bij Ajax als het ware zien opgroeien. Een geweldig talent natuurlijk maar ook een prachtige mens. Dat dit hem is overkomen kan ik nauwelijks bevatten. Ik ben er stuk van."



De ADO-trainer besloot zijn selectie zelf toe te spreken. "Binnen zo'n groep doemen natuurlijk ook veel vragen op. We hebben er even met elkaar over gesproken. Mijn gedachte is bij Nouri, zijn familie, vrienden en collega's. Ik wil graag mijn medeleven betuigen. Persoonlijk, maar ook namens mijn hele staf en spelersgroep. Het is niet te bevatten welk leed zij moeten dragen."