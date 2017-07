Utrecht moet klus in return klaren na bloedeloos uitduel

FC Utrecht moet volgende week nog aan de bak om verder te komen in de voorrondes van de Europa League. Op bezoek bij het Maltese Valletta FC bleven de Domstedelingen steken op een bloedeloze 0-0.



Op Malta hadden de manschappen van Erik ten Hag te maken met een aantal obstakels. Het veld bleek moeilijk bespeelbaar en Valletta FC bleek niet van plan om de favoriet voor dit tweeluik iets cadeau te doen. Spelers als Gyrano Kerk, Zakaria Labyad en Sander van de Streek bleken niet in staat om de doelman écht te testen.



Valletta FC beperkte zich in eigen huis vooral tot verdedigen. Met succes, maar zelf werd de ploeg ook af en toe gevaarlijk. Doelman David Jensen, die voorlopig de voorkeur krijgt boven Nick Marsman, hield zijn doel echter ook keurig schoon.



De beslissing valt dus volgende week in de return. Die wedstrijd zal plaatsvinden in Waalwijk, omdat Stadion Galgenwaard door het EK voor vrouwen niet beschikbaar is.