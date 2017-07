"Nouri was een van de eersten die mij succes wenste"

Vitesse-middenvelder Thulani Serero leeft mee met zijn oud-teamgenoot Abdelhak Nouri. De Ajacied heeft ernstige hersenschade opgelopen en daar is ook de Zuid-Afrikaan flink van geschrokken.



"Ik ben heel erg geschokt na het nieuws", zo laat Serero weten aan Omroep Gelderland. Zijn laatste jaar bi Ajax verliep moeizaam, maar met Nouri hield hij een goede band. "Hij is een hele goede vriend van mij. Hij was een van de eersten die mij succes wenste toen ik de overstap maakte naar Vitesse."



De Afrikaan wil in Arnhem schitteren, ook buiten Nederland. "Ik geloof ook in overwintering in Europa, anders hoef je niet eens te gaan beginnen aan het toernooi." Serero vervolgt: "Het moet beter in de competitie, hoger eindigen dan het afgelopen jaar. Daarnaast wil ik overleven in de groepsfase, de Johan Cruijff Schaal winnen en de beker opnieuw winnen. Elke prijs is een doel. En ja, dat is ook met Vitesse te bereiken."