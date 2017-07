In navolging van Desevio Payne, Lorenzo Burnet, Ali Messaoud en Zakaria El Azzouzi is ook Wout Faes binnen bij Excelsior. De negentienjarige verdediger is afkomstig van Anderlecht, dat hem eerder al aan sc Heerenveen uitleende.



"De club gaf mij een goed gevoel bij de gesprekken. Excelsior staat er om bekend jonge jongens door te laten ontwikkelen, dat heeft de doorslag gegeven", vertelt de huurling aan RTV Rijnmond. "Er hangt hier een relaxte sfeer, het is een gezellige club, een gezellig stadion. Als het vol zit zeker leuk. En ze spelen een spel wat mij ligt."



Trainer Mitchell van der Gaag is blij met Faes. "Wout is een jongen met veel potentie. Wij denken dat hij in deze omgeving stappen kan maken. Hij heeft kwaliteiten, maar is er nog lang niet. Bij sc Heerenveen heeft hij een moeizaam half jaar gehad, maar de club zelf ook. Hij is gebaat bij een rustige stabiele omgeving, die kunnen wij hem bieden."