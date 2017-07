Ajax-icoon Sjaak Swart had alle vertrouwen in Abdelhak Nouri, maar zijn definitieve doorbraak blijft uit. Aan zijn hartproblemen heeft de middenvelder ernstige hersenschade overgehouden.



Swart komt graag kijken op De Toekomst en in die hoedanigheid ontdekte 'Mister Ajax' ook Nouri. "Als ik van de zijkant naar je keek verlangde ik er naar om steekballetjes van je te ontvangen", schrijft Swart via zijn Instagram-pagina.



"Als ik je vrolijk zag rondlopen op De Toekomst verlangde ik naar een gesprek met je, even die lach, Amsterdammers onder elkaar. Appie, jij bent Amsterdam, jij bent Ajax", zo besluit Swart.





