Van Oostveen kijkt terug: "Het was twee over twaalf"

Bert van Oostveen vervulde een belangrijke rol in de soap rond FC Twente een jaar geleden. De toenmalig KNVB-directeur verkondigde in de media dat de Tukkers wel erg dicht aan de afgrond stonden.



"Ik sta voor wat ik zeg", blikt Van Oostveen terug in gesprek met Voetbal International. "De licentiecommissie gaat over dit soort zaken, maar als directeur betaald voetbal ben je wel verantwoordelijk voor de voortgang van de competitie. Vandaar dat ik me erover uitsprak in de periode dat er een club dreigde weg te vallen. Terwijl ze dat zeer reële gevaar publicitair ontkenden."



De bestuurder vervolgt: "Ik ergerde me zeer aan de mate waarop er bij Twente verstoppertje werd gespeeld. Er lag een glashelder rapport: het was geen vijf voor twaalf, het was twee over twaalf. Terwijl de club in doodsnood was, dacht Twente het op te lossen met een ander bestuurdertje links en een ander directeurtje rechts."



Van Oostveen merkte in die periode dat zijn opmerkingen slecht vielen. "Het dieptepunt was toen ik voor mijn werk in het buitenland zat en werd gebeld door de politie. Ze zeiden dat mijn vrouw en kinderen beter even op een andere plek dan thuis konden verblijven. Dat wil je liever niet meemaken."