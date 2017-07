Officieel: Tiendalli heeft nieuwe club in Engeland

Dwight Tiendalli heeft een nieuwe club gevonden. De 31-jarige verdediger heeft zich voor een jaar verbonden aan Oxford United, dat actief is in de Engelse League One.



Manager Pep Clotet is blij met de Nederlandse invloed. "Het is geweldig dat Dwight zich heeft aangesloten bij ons project", vertelt hij op de clubwebsite. "Hij heeft ervaring op het hoogste niveau in Engeland en voegt kwaliteit toe. Buiten zijn capaciteiten op het veld is hij een modelprof en zal hij belangrijk zijn in de kleedkamer."



De rechtsback zat lange tijd zonder club nadat Premier League-club Swansea City zijn contract liet ontbonden. Eerder kwam Tiendalli uit voor FC Utrecht, Feyenoord en FC Twente. In 2010 werd hij met de Tukkers zelfs kampioen van Nederland.