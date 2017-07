FOTO: FC Utrecht-spelers komen met mooi gebaar voor Nouri

De voetbalwereld werd donderdagmiddag geschokt met zeer slecht nieuws over Abdelhak Nouri. De voetballer van Ajax zakte zaterdagmiddag in elkaar als gevolg van hartritmestoornissen en blijkt daar blijvende hersenschade aan te hebben overgehouden. De spelers van FC Utrecht betuigden donderdagavond voorafgaand aan het UEFA Europa League-duel met Valletta FC hun respect.



Het Utrechtse elftal kwam hand in hand het Maltese veld op en toonde daarmee hun medeleven met Abdelhak Nouri en zijn familie.





Hand in hand, zo kwamen de spelers van #fcutrecht het veld op. Een uiting van respect voor en medeleven met Abdelhak Nouri. #StayStrongAppie pic.twitter.com/cm5F0dYNZX — FC Utrecht Match (@fcutrechtmatch) July 13, 2017