Nouri donderdagavond nog overgebracht naar AMC

Abdelhak Nouri wordt donderdagavond nog overgebracht van het ziekenhuis in Innsbruck naar het Academisch Medisch Centrum (AMC). Dat zegt professor Jan Piek, interventiecardioloog in het Amsterdamse ziekenhuis, tegenover De Telegraaf.



De Ajacied zal in Amsterdam verder worden onderzocht vanwege de ernstige hersenschade die hij heeft opgelopen als gevolg van hartritmestoornissen. Op dit moment wordt voor Nouri een intensive care (IC)-bed in gereedheid gebracht en zijn voorbereidingen voor zijn transport vanuit het ziekenhuis van Innsbruck in volle gang, zo laat Piek weten.



Eerder vandaag liet Ajax aan de wereld weten dat Nouri vrijwel zeker blijvende hersenschade heeft overgehouden aan het dramatische incident van afgelopen zaterdag.