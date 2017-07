Cocu beseft: "Jorrit Hendrix is geen Andrés Guardado"

PSV zag deze zomer Andres Guardado vertrekken naar Betis Sevilla. Jorrit Hendrix lijkt de Mexicaanse routinier te moeten gaan opvolgen, maar trainer Phillip Cocu wil beide spelers niet met elkaar vergelijken.



"Ik snap dat het waarschijnlijk toch gaat gebeuren, maar niet door mij", verteltde oefenmeester aan Voetbal International. "Jorrit Hendrix is geen Andrés Guardado. Hij is een ander type speler, maar ze kunnen wel allebei op dezelfde positie spelen. De invulling van die rol binnen het elftal zal iets anders worden met Jorrit dan met Andrés."



"Het team en de spelers zullen daarop moeten anticiperen", aldus Cocu. "Maar als Jorrit zich doorontwikkelt tot een bepaald niveau, dan moet hij op een gegeven moment ook een kans krijgen in de basis. Dat wil niet zeggen dat hij geen concurrent krijgt, want als je bij PSV speelt, is er altijd concurrentie."