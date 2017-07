'Joe Hart keert terug naar de Premier League'

Joe Hart keert na een Italiaans avontuur dan toch terug naar de Premier League. Volgens ESPN zou West Ham United zo goed als zeker rond zijn met Manchester City en Hart.



Hart past nog steeds niet in de plannen van Pep Guardiola, dus moet de Engelse international opnieuw opzoek naar een andere ploeg. De keuze zou deze keer dus op een Engelse ploeg gevallen zijn. Hart heeft nog een contract van twee jaar in het Etihad Stadion. City had haar doelman daarom liever verkocht, maar geen enkele club wil of kan het hoge bedrag voor de ervaren rot ophoesten.



Indien Hart komend seizoen kan verrassen bij West-Ham United, zou de club hem misschien wel kunnen overkopen. Hart heeft dan slechts nog één jaar op z'n contract staan en dat moet de transferprijs serieus doen dalen.