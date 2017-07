Werk aan de winkel voor Brands: "Achterhoede is een zorgenkindje"

PSV zag deze zomer de ervaren krachten Hector Moreno en Andres Guardado vertrekken. Er is voor technisch directeur Marcel Brands dus nog genoeg werk aan de winkel de komende periode, zo beseft ook clubwatcher Paul Post.



"Als Marco van Ginkel komt, zit het met het middenveld en de voorhoede wel goed. Daar kun je de eredivisie mee in. De achterhoede is een zorgenkindje", vertelt de journalist, vanaf het PSV-trainingskamp in Zwitserland, aan Omroep Brabant.



"Er moet een ervaren man centraal achterin komen. Het is ook de vraag of Santiago Arias en Jetro Willems vertrekken. Als dat zo is, moeten daar ook vervangers voor komen", aldus Post.