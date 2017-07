'Hazard moet afscheid nemen van maatje bij Chelsea'

Bij Chelsea moet sterspeler Eden Hazard afscheid nemen van één van zijn vrienden. De Franse verdediger Kurt Zouma vertrekt op huurbasis richting Stoke City, de ploeg van onder meer Xherdan Shaqiri.



Hazard en Zouma zouden erg goed overeenkomen. De twee kennen elkaar ook van in de Franse Competitie. Toen Hazard voor Lille uitkwam, speelde Zouma bij Saint-Étienne.



Hun wegen scheiden nu dus opnieuw, want Zouma is op weg naar Stoke City. Zouma moet wel eerst voor vier jaar bijtekenen bij Chelsea, om vervolgens uitgeleend te worden aan Stoke. De club is alvast optimistisch dat de deal voor het einde van de week geregeld is.





Kurt Zouma looks Stoke City bound. He was allowed to skip training today to finalise the loan deal. #cfc #scfc pic.twitter.com/IOBKaq5e6x — Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) 12 juli 2017

