Felle Groenendijk: "Dat zijn spelers die ik niet eens wil hebben"

ADO Den Haag wil zich deze zomer nog gaan versterken op de transfermarkt. Bovendien hoopt de club Wilfried Kanon langer vast te kunnen leggen: het contract van de Ivoriaan loopt af en was door zijn niet-EU-spelerssalaris onhoudbaar.



Toch blijft ADO optimistisch. "Iedereen weet dat ik Willy er graag bij wil hebben, maar we moeten bij ADO wel beseffen dat het niet meer kan voor die extreme bedragen. We zijn nu naar een constructie aan het kijken. Dat zou geweldig zijn", reageert trainer Alfons Groenendijk op de clubwebsite.



"Verder reageer ik niet meer op namen. Ik lees nu namen... Dat zijn spelers die ik niet eens wil hebben. Ze worden allemaal in verband gebracht met ADO. Als mijn naam er niet bij staat, ga er dan maar vanuit dat ik niets weet. En nee, er staat ook nog geen handtekening van Kanon. We zoeken naar de juiste constructie."





