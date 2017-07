Supporters niet tevreden met recordtransfer Manchester City

Manchester City zou zo goed als zeker volledig rond zijn met Tottenham. Kyle Walker komt over voor zo'n 56 miljoen euro. De verdediger zal vrijdag zijn medische testen afleggen. De supporters van Manchester City zijn alvast allesbehalve tevreden met de transfersom.



Naast Walker zou ook Benjamin Mendy dicht bij een overgang naar City staat voor een gelijkaardige transfersom.





Kyle Walker will undergo his Manchester City medical tomorrow and go on tour with the squad on Monday. [@bbcsport_david] — City Watch (@City_Watch) 13 juli 2017

Manchester City close sealing Walker signing. Deal worth up to £50m agreed last night. Medical and completion on Friday. [@bbcsport_david] pic.twitter.com/0KH6J62ExP — City Chief ️ (@City_Chief) 13 juli 2017

