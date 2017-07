De verslagenheid is enorm, nadat Ajax vanmiddag bekendmaakte dat er toch zware en blijvende hersenschade is geconstateerd bij Abdelhak Nouri. Ook verslaggever Joep Schreuder is er ziek van.



"Het bericht is nog vers, maar iedereen, merk je nu al, is er stil van.. Ik heb Nouri vorige week vrijdag nog gezien. Hij was lekker aan het trainen. Zwaar trainen, op hoogte, in de hitte", aldus Schreuder, die in Zillertal was voor een reportage over Ajax op trainingskamp, op de website van de NOS.



"En dan wordt het zaterdagmiddag half 6. We hebben de beelden gezien. Hij voelde daar zelf al aan dat het niet goed ging. Hij viel neer, is behandeld en met de traumahelikopter naar Innsbruck vervoerd.."







"Het hart was oké, maar het is altijd de vraag geweest in hoeverre zijn hersenfuncties nog intact waren. En die zijn dus niet goed, blijkt nu. Deze jongen van 20 jaar zal nooit meer voetballen. Het is op dit moment nog totaal onduidelijk wat hij wel zal kunnen. Ajax is vrij summier met de informatie. Maar er is geen twijfel over mogelijk dat vitale hersenfuncties niet meer werken bij Nouri", vervolgt Schreuder zijn relaas.



Ook voor trainer Keizer was de klap natuurlijk enorm. "Een krachtproef ook voor de trainer, Marcel Keizer die net begonnen is aan een nieuwe job. Nouri was ook een protegé van hem. Hij heeft hem min of meer vorig seizoen opgeleid in Jong Ajax.."