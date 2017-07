Bosz verkoopt verdediger en zorgt voor tweeling-hereniging

Borussia Dortmund-trainer Peter Bosz laat Sven Bender naar Bayer Leverkusen vertrekken. BVB verkoopt de centrumverdediger voor zo'n 15 miljoen euro aan de club waar zijn tweelingbroer Lars ook onder contract staat. Acht jaar na hun vertrek bij 1860 München wordt de Bender-tweeling weer herenigd.



Sven tekent onder voorbehoud van de medische keuring voor vier jaar bij Die Werkself, waar hij een nieuwe impuls wil geven aan zijn carrière. "Na acht fantastische jaren in Dortmund was het aanbod van Leverkusen erg aantrekkelijk", zegt de 28-jarige aanwinst op de clubwebsite. "Door alle wedstrijden die tegen Bayer heb gespeeld, weet ik wat de kracht is van deze club. En ik weet ook hoe goed Lars zich hier voelt."