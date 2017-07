Opmerkelijk cadeau voor Jans: "Het was een soort hint"

Deze zomer nam Bram van Polen als aanvoerder van PEC Zwolle afscheid van trainer Ron Jans, die naar FC Groningen vertrok. Van Polen bewaart mooie herinneringen aan hun samenwerking.



"Die 5-1 bekerwinst op Ajax is toch wel de mooiste herinnering met hem, alles rondom die periode. Het was echt ultiem wat we daar hebben neergezet. Legendarisch. Niet alleen in Zwolle, maar in heel Nederland. De jongens van toen, Kamohelo Mokotjo, Boertje en Mateusz Klich bijvoorbeeld, waren allemaal op Rons afscheid. Dat was echt ongekend, in een soort College Tour-stijl. Er stond een groot podium op het veld", vertelt Van Polen aan ELF Voetbal.



"Ik zat met technisch directeur Gerard Nijkamp en assistent-trainer Peter de Gunst op dat podium en heb nog een woordje gedaan. Vanuit de spelersgroep hebben we hem zo'n heel strak fietspakje gegeven. Hij wilde afvallen en qua eten is hij goed bezig. Ik ben benieuwd of hij het gaat aantrekken, het was een soort hint, haha."