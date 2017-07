Roda-verdediger geeft Anastasiou trap na: "Heel vreemd"

Roda JC werd vorig seizoen getraind door Yannis Anastasiou, tot dat de Griekse oefenmeester in de nacompetitie alsnog ontslagen werd. Daryl Werker is daar niet rouwig om, want de centrale verdediger was onder Anastasiou lang niet altijd basisspeler.



"In het begin van het seizoen was ik de vierde man voor de centrale posities achterin", zegt Werker op de website van Roda. "Toch ben ik altijd positief gebleven. Ik ben alleen maar harder gaan trainen, ook individueel op vrije dagen. Fysiek en conditioneel werd ik alsmaar sterker, dat gaven alle testen aan."



Half september tegen sc Heerenveen viel Werker in na de rode kaarten van Abdul Ajagun en Chris Kom. "Daarna heb ik alles gespeeld tot aan de winterstop. Maar na de winterstop werd ik ineens als een soort jojo gebruikt: ik mocht de ene week spelen en de andere week niet. Heel vreemd. Navraag bij de trainer bracht niet veel duidelijkheid. Ik denk dat het voor hem lastig was dat alle centrale verdedigers goed presteerden. Misschien wilde hij iedereen tevreden houden."